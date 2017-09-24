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عطل يتسبب في انقطاع التيار عن مناطق بالسويس

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عطل يتسبب في انقطاع التيار عن مناطق بالسويس عطل يتسبب في انقطاع التيار عن مناطق بالسويس

التحرير

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه حدث فصل للمحول رقم 3 جهد 11/66 ك.ف بمحطة محولات السويس 2، في تمام الساعة الـ 5 مساء اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن سبب العطل هو حدوث عطل على أحد مغذيات قطاع ٣ جهد ١١ الخاص بالمحول، ما أدى إلى انقطاع تغذيه 15 ميجاوات وتم التوصيل ببدائل، من خلال التوصيل الروابط بلوحات التوزيع وتم توصيل الأحمال ماعدا 5 ميجاوات فى حى الرحاب والفردوس وبعض أجزاء من السلام.

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وجاء في البيان أن التغذية الكهربائية تتم بالتناوب على الأحياء المذكورة لحين إتمام عودة التغذية الكهربية بالكامل، هذا فضلًا عن أنه تتم مجهودات متواصلة للوقوف على أسباب العطل واصلاحه.

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التحرير

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