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رفض طعن صاحب كافية "كييف" وتأييد حبسه عامين

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مصراوي Masrawy

رفض طعن صاحب كافية "كييف" وتأييد حبسه عامين

08:31 م الأحد 24 سبتمبر 2017

محكمة

كتب -طارق سمير:

رفضت محكمة جنح النقض، الطعن المقدم من أسامة النجار صاحب كافيه "كيف" الشهير بمصر الجديدة، وأيدت حبسه عامين.

وشهد كافيه "كيف" واقعة قتل الشاب محمود بيومي أثناء مشاهدة مباراة والكاميرون في نهائي البطولة الإفريقية الماضية.

كانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قضت بتأييد حبس أسامة النجار، وعبد الرؤوف محمود، مالك ومدير كافيه مصر الجديدة، عامين مع الشغل بتهمة احتجاز زبائن والحصول على أموالهم دون وجه حق في واقعة مقتل الشاب محمود بيومي داخل الكافيه، بعد رفض الاستئناف المقدم منهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قتيل كافيه مصر الجديدة".

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