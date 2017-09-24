تصوير: عمر جمال ويمني بدر:

من جديد تعيش "مروة" أجواء الدراسة، لكن تلك المرة مع طفلها "عمار محمد عادل"، في عامه الأول بالدراسة الابتدائية.

تجربة كبيرة لكنها تتعامل معها بسلاسة، تعتقد إن الهدوء والاستمتاع بالتجربة أفضل كثيرًا من التوتر والخوف من القادم، تُعلم نجلها الصغيرأن الدارسة ليست وحشا مرعبا عليه تخطيه، وأن الرحلة الطويلة- المملة أحيانًا- تستحق.

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عودة المدارس| سنة أولى ابتدائي لـ "عمار".. برفقة الأم أفضل