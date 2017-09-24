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عودة المدارس| سنة أولى ابتدائي لـ "عمار".. برفقة الأم أفضل

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مصراوي Masrawy

عودة المدارس| سنة أولى ابتدائي لـ "عمار".. برفقة الأم أفضل

08:43 م الأحد 24 سبتمبر 2017

تصوير: عمر جمال ويمني بدر:

من جديد تعيش "مروة" أجواء الدراسة، لكن تلك المرة مع طفلها "عمار محمد عادل"، في عامه الأول بالدراسة الابتدائية.

تجربة كبيرة لكنها تتعامل معها بسلاسة، تعتقد إن الهدوء والاستمتاع بالتجربة أفضل كثيرًا من التوتر والخوف من القادم، تُعلم نجلها الصغيرأن الدارسة ليست وحشا مرعبا عليه تخطيه، وأن الرحلة الطويلة- المملة أحيانًا- تستحق.

تفاصيل أكثر في التقرير التالي

عودة المدارس| سنة أولى ابتدائي لـ "عمار".. برفقة الأم أفضل

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مصراوي Masrawy

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