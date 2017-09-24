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"المحامين" تفتح تحقيقًا في وقائع تزوير وإهدار أموال النقابة

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مصراوي Masrawy

"المحامين" تفتح تحقيقًا في وقائع تزوير وإهدار أموال النقابة

08:37 م الأحد 24 سبتمبر 2017

نقيب المحامين سامح عاشور

كتبت- هاجر حسني:

قالت نقابة المحامين، إنها بدأت إجراء تحقيقات عاجلة بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، وذلك بشأن اكتشاف وقائع تزوير أختام التصديق على العقود.

وأوضح عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، أنه بناءً على تكليف النقيب العام تم التنسيق مع مباحث الأموال العامة واتخاذ خطوة البدء فى إجراء ضبط عدد من حالات تزوير الأختام، واختلاس وإهدار أموال نقابة المحامين، التي هي أموال عامة وذلك بعد تحقيقات مبدئية أكدت صحة وجود هذه الحالات.

وأشار أحمد في تصريحات صحفية، إلى أن نقيب المحامين أصدر تعليماته بسرعة إنهاء التحقيقات وإخطار مباحث الأموال العامة بنتائج البحث والتحقيق، لاتخاذ القرار المناسب، حيث تجري مباحث الأموال حاليًا العديد من التحريات للوقوف على أفراد هذا التشكيل والعناصر الرئيسية في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، على أن يستمر التحقيق خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف عضو المجلس، أنه سيعلن نتائج التحقيقات في أقرب وقت لتقديم المتورطين للمحاكمة الجنائية، حيث تأتي تلك الخطوة تأتي في إطار جهود النقابة للحفاظ على مواردها والمورد الهام والرئيسي بها وهو رسوم التصديق على العقود.

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مصراوي Masrawy

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