رئيسة حكومة النرويج تهنئ ميركل بالفوز في الانتخابات
رئيسة حكومة النرويج تهنئ ميركل بالفوز في الانتخابات
08:36 م الأحد 24 سبتمبر 2017
إيرنا سولبرج رئيسة حكومة النرويج
أوسلو - (د ب أ):
هنأت إيرنا سولبرج، رئيسة حكومة النرويج، مساء اليوم الأحد، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفوزها مجددا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم.
وكتبت السياسية المحافظة بالألمانية والإنجليزية على تويتر:" تهنئتي القلبية إلى أنجيلا، وهذا خير لأوروبا، وأنا أتطلع إلى أربعة أعوام أخرى من التعاون الممتاز".
تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الأولية كشفت أن تحالف ميركل المسيحي حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين في ألمانيا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
لوبان تهنئ حزب البديل الألماني بالنتيجة "التاريخية" في الانتخابات
-
نحو نصف الناخبين الألمان يخشون "تزايد تأثير الإسلام"
-
شولتس .. رابع اشتراكي يسقط أمام ميركل
-
ميركل: سنعمل على معالجة "مخاوف" الناخبين بعد صعود حزب البديل
إعلان
إعلان