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رئيسة حكومة النرويج تهنئ ميركل بالفوز في الانتخابات

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مصراوي Masrawy

رئيسة حكومة النرويج تهنئ ميركل بالفوز في الانتخابات

08:36 م الأحد 24 سبتمبر 2017

رئيسة حكومة النرويج تهنئ ميركل بالفوز في الانتخابات

إيرنا سولبرج رئيسة حكومة النرويج

أوسلو - (د ب أ):

هنأت إيرنا سولبرج، رئيسة حكومة النرويج، مساء اليوم الأحد، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفوزها مجددا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم.

وكتبت السياسية المحافظة بالألمانية والإنجليزية على تويتر:" تهنئتي القلبية إلى أنجيلا، وهذا خير لأوروبا، وأنا أتطلع إلى أربعة أعوام أخرى من التعاون الممتاز".

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الأولية كشفت أن تحالف ميركل المسيحي حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين في ألمانيا.

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مصراوي Masrawy

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