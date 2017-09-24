رئيسة حكومة النرويج تهنئ ميركل بالفوز في الانتخابات

أوسلو - (د ب أ):

هنأت إيرنا سولبرج، رئيسة حكومة النرويج، مساء اليوم الأحد، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفوزها مجددا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم.

وكتبت السياسية المحافظة بالألمانية والإنجليزية على تويتر:" تهنئتي القلبية إلى أنجيلا، وهذا خير لأوروبا، وأنا أتطلع إلى أربعة أعوام أخرى من التعاون الممتاز".

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الأولية كشفت أن تحالف ميركل المسيحي حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين في ألمانيا.