بيلدت: تشكيل حكومة في ألمانيا مهمة شاقة وفق توقعات نتائج الانتخابات

ستوكهولم - (د ب أ):

قال وزير الخارجية السويدي السابق، كارل بيلدت، إن تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا "يبدو أنها ستكون مهمة شاقة ومعقدة"، وذلك على ضوء التوقعات بشأن نتائج الانتخابات في برلين.

وأشار بيلدت إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلن أنه سيترك الحكومة وينضم إلى صفوف المعارضة، وغرد على تويتر قائلا: "لأمور مفهومة وجدانيا، لكنه يقلل الخيارات بشكل مثير لتشكيل حكومة في ألمانيا".

وأضاف بيلدت: "الإحباط في الأفق السياسي هو اتجاه سائد في أوروبا. ويسار الوسط هوالمتأثر بشكل خاص، لكنه ليس الوحيد. والحوكمة أكثر صعوبة".

وبيلدت شغل منصب وزير خارجية السويد في الفترة من 2006 إلى، 2014 وكان رئيسا للوزراء في الفترة من 1991 إلى 1994 كزعيم لحزب الاعتدال المحافظ السويدي.

وبيلدت موجود في برلين حاليا من أجل متابعة الانتخابات البرلمانية الألمانية.