لوبان تهنئ حزب البديل الألماني بالنتيجة "التاريخية" في الانتخابات

باريس - (د ب أ):

هنأت السياسية الفرنسية مارين لوبان، حزب البديل من أجل ألمانيا " بالنتيجة التاريخية" التي حققها الحزب اليميني الشعبوي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم الأحد في ألمانيا.

يشار إلى أن التوقعات الأولية أظهرت أن حزب البديل جاء كثالث أقوى حزب في البلاد بعد كل من تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة مارتن شولتس.

وكتبت زعيمة حزب (الجبهة الوطنية) اليميني الشعبوي على تويتر مساء اليوم أن هذا الفوز لحزب البديل " يعد رمزا جديدا لصحوة الشعوب الأوروبية".

كانت لوبان خسرت، في مايو الماضي، الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية في بلادها أمام منافسها إيمانويل ماكرون المنتمي إلى التيار اليساري الليبرالي.