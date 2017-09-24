إصابة 5 شرطيين في انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أصيب 5 أفراد شرطة، بينهم أمين شرطة و4 مجندين، إثر انقلاب سيارة شرطة، كانت تقلهم على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار في المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بانقلاب سيارة شرطة بالقرب من مدخل قرية الشيخ فضل، على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلًا من "رمضان شوقي أحمد" 50 عامًا، أمين شرطة، و4 مجندين وهم: "عمر محسن علي عبدالعزيز" 20 عامًا، و"أحمد السمان أحمد محمود" 21 عامًا، و"إسماعيل علي أحمد" 21 عامًا، و"عوض عمر علي محمد" 21 عامًا، بإصابات تراوحت بين كدمات وكسور وسحجات متفرقة بإنحاء الجسم.

ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل، وإعادة تسيير الحركة المرورية وتحرر محضرًا بالحادث، وجاري إجراء التحريات لمعرفة أسبابه وظروفه.