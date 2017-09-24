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مازيمبي يكتسح هلال الأبيض بخماسية ويصعد لنصف نهائي الكونفدرالية

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مازيمبي يكتسح هلال الأبيض بخماسية ويصعد لنصف نهائي الكونفدرالية مازيمبي يكتسح هلال الأبيض بخماسية ويصعد لنصف نهائي الكونفدرالية

التحرير

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اكتسح فريق مازيمبي ضيفه الهلال الأبيض بخماسية نظيفه في الدور ربع النهائي في الكونفيدرالية الإفريقية على  مازيمبي. 

وافتتح جين كاسوسولا التسجيل للفريق الكونغولي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف زميلاه آداما تراوري وبين مالانجو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و53، وعزز ميسشاكا إيلي تقدم الفريق الكونغولي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 82، فيما اختتم إيساما مبيكو مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب.

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وصعد مازيمبي، للدور قبل النهائي عقب فوزه 7 / 1 على منافسه السوداني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما سبق له التغلب على هلال الأبيض 2 / 1 في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

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