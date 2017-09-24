تريزيجيه يشارك في تعادل قاسم باشا بالدوري التركي

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

شارك محمود حسن تريزيجيه، في تعادل فريقه قاسم باشا مع نظيره قيصري سبور، بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة بالدوري التركي.

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وشهدت المباراة مشاركة محمود تريزيجيه، أساسيًا منذ بداية اللقاء وحتى نهايتها، حيث قدم آداءً طيبًا، إلا أنه فشل في هز شباك المنافس، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

بهذا التعادل، رفع قاسم باشا رصيده إلى 8 نقاط تضعه في المركز العاشر بجدول المسابقة، بينما أصبح رصيد قيصري سبورت 11 نقطة في المركز الخامس.