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القبض على هارب من حكمين بالسجن المؤبد في الشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على هارب من حكمين بالسجن المؤبد في الشرقية

08:26 م الأحد 24 سبتمبر 2017

القبض على هارب من حكمين بالسجن المؤبد في الشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين بالسجن المؤبد.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد. م. م. ص. ع" 28 عامًا، مُقيم بدائرة مركز مشتول السوق، هارب من تنفيذ حكمين بالسجن المؤبد.

وتبين أن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 4967 جنايات مشتول السوق لسنة 2011 "قتل عمد" والصادر بحقه فيها حكمًا بالسجن المؤبد بجلسة 27 يناير 2014، والقضية رقم 7010 جنايات مشتول السوق لسنة 2014 "شروع في قتل" والصادر بحقه فيها حكمًا بالسجن المؤبد بجلسة 22 مارس 2015.

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