48 ساعة تفصل انضمام محمد إبراهيم لمالاجا

بات محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك على أعتاب الانضمام إلى مالاجا الإسباني لمدة موسم على سبيل الإعارة بحسب وسط الصفقة.

وقال تامر يسري وسيط الصفقة لـFilGoal.com "المفاوضات في طريقها للانتهاء، بعدما اتفق الجانبين على أبرز النقاط".

وتابع "رئيس الزمالك أبدى موافقة مبدئية على انتقال اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة وفي انتظار الحصول على الموافقة الرسمية خلال 48 ساعة".

وكان مالاجا قد دخل في مفاوضات لضم إبراهيم البالغ من العمر 22 عاما بعدما تألق مع النادي الأبيض في الموسم الماضي.

وأكد الوسيط أن الصفقة لم تتضمن انتقال اللاعب فقط ولكنها ستشمل اتفاقية شراكة وتعاون بين الناديين تكفل لهما امتيازات عديدة في المستقبل.