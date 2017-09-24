أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على شخصين بحيازتهما 20 قطعة أثرية في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على شخصين بحيازتهما 20 قطعة أثرية في المنيا

08:25 م الأحد 24 سبتمبر 2017

القبض على شخصين بحيازتهما 20 قطعة أثرية في المنيا

ارشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على شخصين بحيازتهما 20 قطعة يشتبه في آثريتها.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من شرطة السياحة والآثار، بالقبض على "محمد. ع" مقيم بأبو قرقاص، إثر ورود معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار، مفادها حيازته لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار بها.

وبتقنين الإجراءت وتفتيش منزله، تم ضبط 18 قطعة أثرية عبارة عن 2 مسرجة من الفخار، وتمثال أوشابتي بطول 12 سم و6 عملات من البرونز، و2 تميمة من الفيانس، و7 قطع من الخرز صغيرة الحجم.

كما تم القبض على "شادي. أ" تاجر مقيم مركز المنيا، بعد توافر معلومات بحيازته لقطع أثرية بقصد الاتجار فيها.

وجرى ضبط تمثال من البازلت الأسود لآدمي بطول 50 سنتيمتر مكتوب عليه باللغة الهيروغلفية، وتمثال من الفيانس لآدمي بطول 12 سنتيمتر، وجعران صغير الحجم، وتراكوتا من الفيانس.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وفد سياحي ألماني يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا

    أخبار

  • 500 ألف جنية لإعانة الطلاب الجامعيين الأولى بالرعاية من أبناء المنيا

    أخبار

  • مصرع عامل "صيني" سقط من أعلى حافلة بالمنيا.. ووالده يطالب بحرق الجثة

    أخبار

  • محافظ المنيا يتفقد عددًا من المدارس ويوجه ببث قيم الانتماء

    أخبار

إعلان

0692099ee6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته