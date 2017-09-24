القبض على شخصين بحيازتهما 20 قطعة أثرية في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على شخصين بحيازتهما 20 قطعة يشتبه في آثريتها.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من شرطة السياحة والآثار، بالقبض على "محمد. ع" مقيم بأبو قرقاص، إثر ورود معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار، مفادها حيازته لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار بها.

وبتقنين الإجراءت وتفتيش منزله، تم ضبط 18 قطعة أثرية عبارة عن 2 مسرجة من الفخار، وتمثال أوشابتي بطول 12 سم و6 عملات من البرونز، و2 تميمة من الفيانس، و7 قطع من الخرز صغيرة الحجم.

كما تم القبض على "شادي. أ" تاجر مقيم مركز المنيا، بعد توافر معلومات بحيازته لقطع أثرية بقصد الاتجار فيها.

وجرى ضبط تمثال من البازلت الأسود لآدمي بطول 50 سنتيمتر مكتوب عليه باللغة الهيروغلفية، وتمثال من الفيانس لآدمي بطول 12 سنتيمتر، وجعران صغير الحجم، وتراكوتا من الفيانس.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.