بالصور - "محاكاة السيول".. إجراءات احترازية استعدادا للشتاء في أسيوط
بالصور - "محاكاة السيول".. إجراءات احترازية استعدادا للشتاء في أسيوط
08:20 م الأحد 24 سبتمبر 2017
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أسيوط - أسامة صديق:
أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار،رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط والوادي الجديد، اليوم الأحد، تعليماته للجنة الكوارث والأزمات بالمرور على جميع أنفاق المحافظة، وتطهير الغرف بها وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للسيول، والتأكد من تشغيل الطلمبات ووصول التيار الكهربائي استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من أمطار غزيرة أو سيول.
واجتمعت اللجنة اليوم الأحد،لتحديد احتياجاتها وتنفيذ سيناريوهات وخطط معدةخصيصًا لذلك على الطبيعة،تحت إشراف اللواء نادي عبدالجيد،المستشار الأمني للشركة، والمهندس عماد عزيز،رئيس قطاع وسط،وذلك فيإطار حرص الشركة على إحساسها بالمسؤلية المجتمعية، وتنفيذًا لسياسات المحافظة، التي من شأنها تخفيف أي إضرار متوقع حدوثها من جراء أي ظواهر طبيعية.
وتوجهت اللجنة للمرور على الأنفاق بالتنسيق مع محافظة أسيوط، وهيئة الطرق والكباري وقطاع كهرباء أسيوط، للوقوف على مدى استعداد تلك الأنفاق لمجابهة أي كوارث أو سيول تحدث، وانتهت أعمالها ببعض الملاحظات و التوصيات التي عرضتها على رئيس الشركة والتواصل مع الجهات المعنية لتلاشى تلك الملاحظات.
ويوجد في المحافظة، 5 أنفاق وهي نفق الزهراء، ونفق فيصل، ونفق السلام، ونفق منفذ أسيوط،ونفق طريق أبو تيج أسيوط (نزلة عبداللاه).
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