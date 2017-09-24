بالصور - "محاكاة السيول".. إجراءات احترازية استعدادا للشتاء في أسيوط

أسيوط ​- أسامة صديق:​

أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار،​رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط والوادي الجديد، اليوم الأحد،​ تعليماته للجنة الكوارث والأزمات بالمرور على جميع ​أنفاق المحافظة، وتطهير الغرف بها وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للسيول، والتأكد من تشغيل الطلمبات ووصول التيار الكهربائي استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من أمطار غزيرة ​أو سيول.

واجتمعت اللجنة اليوم الأحد،​لتحديد احتياجاتها وتنفيذ سيناريوهات وخطط معدة​خصيصًا لذلك على الطبيعة،​تحت ​إشراف اللواء نادي عبدالجيد،​المستشار الأمني للشركة، والمهندس عماد عزيز،​رئيس قطاع وسط،​وذلك في​إطار حرص الشركة على إحساسها بالمسؤلية المجتمعية، وتنفيذًا لسياسات المحافظة، التي من شأنها تخفيف أي إضرار متوقع حدوثها من جراء أي ظواهر طبيعية.

وتوجهت اللجنة ​للمرور على الأنفاق بالتنسيق مع محافظة أسيوط، وهيئة الطرق والكباري وقطاع كهرباء أسيوط،​ للوقوف على مدى استعداد تلك الأنفاق لمجابهة أي كوارث أو سيول تحدث، وانتهت أعمالها ببعض الملاحظات و التوصيات التي عرضتها على رئيس الشركة والتواصل مع الجهات المعنية لتلاشى تلك الملاحظات.

ويوجد في المحافظة، 5 أنفاق وهي نفق الزهراء، ونفق فيصل، ونفق السلام، ونفق منفذ أسيوط،​ونفق طريق أبو تيج أسيوط (نزلة عبداللاه).​