إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكنسية أمريكية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في إطلاق نار الأحد داخل كنسية في ولاية تينيسي الأمريكية، بحسب شرطة مقاطعة ناشفيل.

وقالت الشرطة أن الهجوم استمر قرابة 30 دقيقة، وفقا لما ذكرته شبكة فوكس نيوز الإخبارية.

وقال جوزيف بلزينت، المتحدث باسم ادارة مكافحة الحريق في ناشفيل، أن ما لا يقل عن ستة إلى ثمانية أشخاص أصيبوا ونقلوا الى المستشفى.

لم يتضح مدى إصاباتهم في هذا الوقت.

واحتجرت الشرطة أحد الأشخاص.