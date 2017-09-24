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إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكنسية أمريكية

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مصراوي Masrawy

إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكنسية أمريكية

07:58 م الأحد 24 سبتمبر 2017

إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكنسية أمريكية

الشرطة الامريكية

كتب - عبدالعظيم قنديل:
أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في إطلاق نار الأحد داخل كنسية في ولاية تينيسي الأمريكية، بحسب شرطة مقاطعة ناشفيل.

وقالت الشرطة أن الهجوم استمر قرابة 30 دقيقة، وفقا لما ذكرته فوكس نيوز .

وقال جوزيف بلزينت، المتحدث باسم ادارة مكافحة الحريق في ناشفيل، أن ما لا يقل عن ستة إلى ثمانية أشخاص أصيبوا ونقلوا الى المستشفى.

لم يتضح مدى إصاباتهم في هذا الوقت.

واحتجرت الشرطة أحد الأشخاص.

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