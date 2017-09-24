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صور- الشرطة تداهم مكتبة "البلد" بوسط القاهرة

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مصراوي Masrawy

صور- الشرطة تداهم مكتبة "البلد" بوسط القاهرة

08:05 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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"افتح بنموت" الهتاف الأخير للضحايا.. محطات 30 شهرًا على أحداث "الدفاع

كتب - علاء عمران:

شنَّ ضباط شرطة المصنفات الفنية حملة مكبرة الاحد استهدفت إحدى مكتبات منطقة وسط البلد في القاهرة.

وقال مصدر أمني أن الشرطة داهمت مكتبة "البلد" المملوكة لفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

وأضاف المصدر أن الشرطة احتجزت اثنين من العاملين في المكتبة، وصادرت الكتب والأدوات قبل أن تغلقها بالشمع الأحمر، بزعم أنها تعمل بلا تصريح.

وقال المصدر إن الموضوع ستتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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