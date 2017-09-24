رئيس اتحاد الناشرين المصريين يكشف سبب إغلاق مكتبة البلد

كتبت- نسمة فرج:

قال عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن شرطة المرافق أغلقت مكتبة البلد، بسبب عدم حصولها على ترخيص بالعمل.

وكانت قوة أمنية أغلقت "مكتبة البلد" الكائنة بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية بوسط البلد.

وأضاف رئيس إتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن قرار الإغلاق بسبب تصريح العمل ولا علاقة له بحرية النشر، لافتًا إلى أن أي مكتبة أو منشأة تجارية لابد أن تمتلك رخصة عمل، ولابد من القيام بالإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص.

كان مجد زهران، المسؤول بالمكتبة نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أن قوة أمنية قامت بمصادرة الكتب والأثاث ومحتويات المكتبة واحتجزت اثنين من العاملين.