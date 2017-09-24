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رئيس الوزراء يأمر بإزالة التعديات على طريق «السويس - الزعفرانة»

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رئيس الوزراء يأمر بإزالة التعديات على طريق «السويس - الزعفرانة» رئيس الوزراء يأمر بإزالة التعديات على طريق «السويس - الزعفرانة»

التحرير

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تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق "السويس - الزعفرانة" بطول 92 كم، في الاجتماع الذي عقده اليوم مع وزيري السياحة والنقل ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس مجلس إدارة المقاولون العرب.

واستعرض الاجتماع التصور الذي تم وضعه لعملية تطوير ورفع كفاءة الطريق، في ضوء ما يتمتع به من أهمية كونه يمثل جسراً للربط بين العديد من المشروعات السياحية والعمرانية الحالية والمستقبلية لاسيما مشروع هضبة الجلالة.

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ووجه إسماعيل، بأهمية متابعة المشروع، لافتاً إلى ضرورة التدخل بحسم لإزالة التعديات والممارسات العشوائية على جانبي الطريق، كما تناول أهمية مراعاة الجانب البيئي للمنطقة وحمايتها من أية مخلفات ناجمة المشروعات الصناعية.

 

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التحرير

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