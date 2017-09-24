«الإسكان»: نسابق الزمن لافتتاح العلمين الجديدة أكتوبر المقبل

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تسابق وزارة الإسكان الزمن استعداداً لاحتفالية العلمين الجديدة، التى ستقام نهاية شهر أكتوبر المقبل، بمناسبة مرور 75 عاماً على معركة العلمين، وتدشين مدينة العلمين الجديدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكبار المسئولين من عدد من الدول المختلفة، حيث يجري العمل على قدم وساق في منطقة الكورنيش، والممشى السياحي، وباقي مواقع العمل بمدينة العلمين الجديدة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مواقع العمل المختلفة، حيث تتم حالياً أعمال زراعة الجزيرة الموجودة بالطريق الساحلي أمام مدينة مارينا العلمين، كما تم اختيار نموذج معماري لبوابة مدينة العلمين الجديدة، وسيتم البدء في تنفيذها قبل الاحتفالية.

وأوضح مدبولي أنه سيكون هناك جزء جاهز من الممشى السياحي قبل الاحتفالية، مشيراً إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق في باقي المواقع، وكتايب المعدات والعمال تضاعف الأعمال لإنجاز التكليفات فى الوقت المحدد، حيث تم الانتهاء من الجسات التأكيدية للأبراج، وسيتم البدء الفعلي في تنفيذها قريباً، كما ستبدأ أعمال الخرسانة العادية في المنطقة الترفيهية (مطاعم – كافيهات) منتصف أكتوبر المقبل، كما سيتم أيضاً البدء في تنفيذ منطقة الملاعب المفتوحة على الشاطئ، وتشمل ملاعب (كرة القدم، والطائرة، والتنس).

كما تفقد الوزير أعمال المنطقة الترفيهية، ومنطقة الأبراج، وكذا الممشى السياحي، وكلَّف بسرعة الانتهاء من أعمال الموقع، موضحاً أن هناك كتائب من المعدات والعمال تتواجد حالياً بمواقع العمل المختلفة.

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وأشار وزير الإسكان إلى أنه تتم حالياً الأعمال التصميمية للأوبرا والمكتبة، اللتين سيتم تنفيذهما بالمنطقة الثقافية بمدينة العلمين الجديدة، وسيتم ربطهما بنفق مع كورنيش المدينة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من تنفيذ منطقة سكنية كاملة التشطيب والزراعة والتشجير وتنسيق الموقع، بـ"الإسكان المتميز" الذي يتم تنفيذه بالمدينة، لتكون نموذجاً للـ1920 وحدة سكنية التي يتم تنفيذها حالياً، وسيتم تسويق هذه الوحدات، والإعلان عن طرحها للمواطنين قريباً.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلى، بطول نحو 38 كم، من طريق وادى النطرون العلمين وحتى سيدى عبدالرحمن، والذى نفذته شركة المقاولون العرب، حيث يبلغ عرض الطريق ٥ حارات فى كل اتجاه، بخلاف حارتى الخدمة، ويتم حاليا التنسيق بين الجهات المختصة لتشغيل الطريق، بعد أن تم وضع العلامات الإرشادية، مشيرا إلى أنه يتبقى بمخطط هذا الطريق نحو 10 كم، من تقاطعه مع طريق وادى النطرون العلمين، وحتى بوابة 1 لمارينا، على الطريق الساحلى الاسكندرية - مطروح، وتم البدء فى تنفيذها، ومن المقرر تنفيذ 3 أعمال صناعية بالطريق، كما يجري حالياً تنفيذ محطة تحلية المياه بطاقة 150 ألف م3/يوم، لخدمة المدينة، بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي محطة كبيرة ستخدم كل المدينة.