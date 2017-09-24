الجندي: لا تفسروا القرآن بدون علم باللغة العربية (فيديو)

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استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تفسير باحثين القرآن الكريم على القنوات الفضائية دون علم أو دراسة للغة العربية، قائلا: «حد طالع بيقول القرآن لم يقول إن المسلمة لا تتزوج غير المسلم وهو ليس على دراية كاملة باللغة العربية».

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وتابع الجندي خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «لو مشينا على كلام الأستاذ ده يبقى القرآن خطأ وهو بيعدل عليه، ويبقى كده ممكن الواحد يتزوج شجرة أو مخدة أو سلحفاة، طالما أن القرآن لم ينص على هذا».