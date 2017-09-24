لماذا تأخر إنشاء المتحف المصري الكبير 15 عامًا؟

التحرير

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على الرغم من مرور 15 عامًا على قرار بناء المتحف المصري الكبير، الذي لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، إلا أن الدكتور طارق توفيق، المشرف على المتحف، يرى أن الحديث عن هذه المسألة لا يمثل أهمية، وذلك حسب ما قاله أثناء محاولة التواصل معه.

قبل عام أعلن توفيق أن مشروع المتحف ضخم، وكان يحتاج إلى وقت طويل لإنشائه وتجهيز أماكن التخزين، والعرض المتحفي والتأمين، مشيرًا إلى أن الافتتاح الجزئي للمتحف قريب جدًا، وآثار توت عنخ أمون ستكون المستقبلة للزوار.

واعتبر أن الإنشاء الفعلي للمتحف ونقل الآثار بدأ منذ 2012، على الرغم من أن قرار البناء كان منذ 2002، والبناء تأخر بسبب اختيار التصميم الذي يتناسب مع الموقع المتميز للمتحف، ومكان بناء المتحف كان هضبة رملية واحتاجت للتثبيت وأخذت وقتًا كبيرًا، وبعدها تم الإعداد لبناء المتحف بشكل فعلي.

ويسير الدكتور محمد عبد المقصود، خبير الآثار المعروف، في اتجاه آخر، مبديًا استغرابه من المدة التي استغرقها المتحف المصري الكبير من أجل إنجاز العمل فيه، ضاربًا المثل بمتحف لوفر أبو ظبي، الذي تم إنجازه في مدى زمني قصير، رغم أن بدء العمل فيه كان بعد المتحف المصري الكبير بسنوات.

عبد المقصود، قال في تصريحاته لـ"التحرير"، إن الإمارات أنجزت متحفها في الفترة ما بين 2009 حتى 2017، في الوقت الذي لم يتم إنجاز المتحف المصري الكبير حتى الآن، على الرغم من مرور ما يقرب من 15 عامًا، وهو أمر غريب.

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ومن جانبه يقول الدكتور محمد الكحلاوي، أمين عام اتحاد الأثريين العرب، إن مصر بدأت في بناء هذا المتحف بمنحة يابانية، لكن نقص الإمكانيات والوضع السياسي الحرج الذي مر على البلاد تسبب في عدم الانتهاء منه، وكان من الطبيعي أن تتأخر إنشاءات المتحف.

وأوضح في تصريحاته لـ"التحرير"، أن الوضعين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى قلة الإمكانيات هو ما أدى إلى عدم ظهور المتحف إلى النور، مشيرًا إلى أن الدولة لم تخرج من كبوتها بعد، ولا توجد عملة تسمح لنا بالانتهاء من متحف بحاجة إلى أموال هائلة.

وتابع: "كانت الظروف السياسية والاقتصادية حاكمة بأن تتضاعف المدة المحددة للانتهاء من المتحف المصري الكبير"، مشيرًا إلى أن العمل يسير لكن بشكل بطىء، وأنه تزامنًا مع البدء في إقامة المتحف الكبير تم الاتفاق على إنشاء متحف الحضارة، إضافة إلى المتحف الإقليمي الموجود في قلب شرم الشيخ.

واستطرد: "المتحف الكبير هو شىء مذهل يتم عمله في بيئة طبيعية، لا سيما في ظل وجوده في الهضبة وخلفيته الهرم، نحن أمام رؤية متحفية مفتوحة، وهو يحدث للمرة الأولى في مصر".

وأشار إلى أن المتحف استلزم تجهيزات وإمكانيات كبيرة، كما تمت مراعاة المواصفات العالمية ، وحصلنا على كل شىء من الخارج، مشيرًا إلى أن جميع التجهيزات مستوردة إلا العمال الذين يعملون فيه.