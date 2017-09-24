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رياضيون أمريكيون يهاجمون ترامب بعد انتقاده لعدد من اللاعبين

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مصراوي Masrawy

رياضيون أمريكيون يهاجمون بعد انتقاده لعدد من اللاعبين

07:46 م الأحد 24 سبتمبر 2017

رياضيون أمريكيون يهاجمون ترامب بعد انتقاده لعدد من اللاعبين

ترامب كرر تصريحاته على الرغم من الانتقادات

لندن (بي بي سي)
يواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات متزايدة بسبب تصريحاته ضد الرياضيين الذين يعبرون عن احتجاجهم في الملاعب.

وكان ترامب قال إنه ينبغي على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أن يطرد اللاعبين الذين يحتجون أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي.

وانتقد لاعبون بارزون، من بينهم نجم كرة السلة لي برون جيمس، تصريحات ترامب.

ووصف مالك أحد فرق كرة القدم الأمريكية تصريحات ترامب بأنها "جارحة"، ولكن ترامب كررها في أكثر من مناسبة.

ودعا ترامب، في تجمع الجمعة، فرق كرة القدم الأمريكية إلى طرد اللاعبين الذين يحتجون أثناء عزف النشيد الوطني، في إشارة إلى سلسلة من الاحتجاجات على العلاقات بين مختلف الأعراق، بدأها اللاعب، كولين كبرنيك، العام الماضي.

وقال: "هل تريدون من أي مالك لفريق كرة القدم الأمريكية، عندما يرى لاعبا يهين العلم الوطني، أن يقول اخرجوا ابن العاهرة هذا من هنا إنه مطرود".

وجاء في تصريح أصدره مفوض دوري كرة القدم الأمريكية، روجر غوديل، أن "تصريحات التفرقة مثل هذه دليل على عدم الاحترام".

وقالت جمعية لاعبي كرة القدم الأمريكية إن "الرئيس تجاوز الحدود".

ووصف ممثل الجمعية، إيريك ونستون، تصريحات ترامب بأنها "صفعة في وجوه رموز النضال من أجل الحقوق المدنية ماضيا وحاضرا".

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BBC

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