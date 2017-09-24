أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير خارجية لوكسمبورج: النازيون الجدد يجلسون في البرلمان الألماني مجددا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية لوكسمبورج: النازيون الجدد يجلسون في البرلمان الألماني مجددا

07:46 م الأحد 24 سبتمبر 2017

وزير خارجية لوكسمبورج: النازيون الجدد يجلسون في البرلمان الألماني مجددا

وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن

بروكسل - (د ب أ):

قال وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، إن النازيين عادوا إلى البرلمان الألماني، في رد فعل على النتائج القويةالتي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني القومي في انتخابات اليوم الأحد.

وقال أسيلبورن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "بعد سبعين عاما على انتهاء الحرب، النازيون الجدد يجلسون مجددا في البرلمان الألماني".

وحازت الأحزاب اليمينية شعبية في العديد من الدول الأوروبية مؤخرا.غيرأنه أوضح: "عندما يحدث هذا في ألمانيا، يسبب قلقا خاصا بسبب التاريخ".

وأضاف أسيلبورن: "لابد أن تتكاتف جميع الأحزاب الديمقراطية في ألمانيا الآن، بغض النظر عن انتمائها للحكومة أو المعارضة".


يذكر أن نتائج استطلاع ، أجري بين الناخبين الألمان بعد خروجهم من المقار الانتخابية، كشفت عن أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني القومي جاء في المرتبة الثالثة بنسبة تأييد تراوحت بين 13 إلى 5ر13%.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحزب الديمقراطي الحر يطالب بحقيبة المالية حال دخوله في ائتلاف حاكم

    أخبار

  • وفد برلماني ألماني يصل إلى تركيا لزيارة جنود في قاعدة جوية

    أخبار

  • وفد برلماني ألماني يزور جنود في قاعدة جوية تركية بعد تدخل الناتو

    أخبار

  • وزير الداخلية الألماني لا يستبعد محاولة التأثير على الانتخابات

    أخبار

إعلان

85945366bf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا