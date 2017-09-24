وزير خارجية لوكسمبورج: النازيون الجدد يجلسون في البرلمان الألماني مجددا

بروكسل - (د ب أ):

قال وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، إن النازيين عادوا إلى البرلمان الألماني، في رد فعل على النتائج القويةالتي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني القومي في انتخابات اليوم الأحد.

وقال أسيلبورن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "بعد سبعين عاما على انتهاء الحرب، النازيون الجدد يجلسون مجددا في البرلمان الألماني".

وحازت الأحزاب اليمينية شعبية في العديد من الدول الأوروبية مؤخرا.غيرأنه أوضح: "عندما يحدث هذا في ألمانيا، يسبب قلقا خاصا بسبب التاريخ".

وأضاف أسيلبورن: "لابد أن تتكاتف جميع الأحزاب الديمقراطية في ألمانيا الآن، بغض النظر عن انتمائها للحكومة أو المعارضة".



يذكر أن نتائج استطلاع ، أجري بين الناخبين الألمان بعد خروجهم من المقار الانتخابية، كشفت عن أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني القومي جاء في المرتبة الثالثة بنسبة تأييد تراوحت بين 13 إلى 5ر13%.