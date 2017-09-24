أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

شولتس .. رابع اشتراكي يسقط أمام ميركل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شولتس .. رابع اشتراكي يسقط أمام ميركل

07:45 م الأحد 24 سبتمبر 2017

شولتس .. رابع اشتراكي يسقط أمام ميركل

مارتن شولتس

برلين - (د ب أ):
كشفت التوقعات الأولية للانتخابات البرلمانية في ألمانيا، عن أن تحالف المستشارة انجيلا ميركل حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين، فيما كشفت هذه التوقعات عن هزيمة تاريخية مني بها حزب منافسها مارتن شولتس الاشتراكي الديمقراطي.

ويعد شولتس هو السياسي الاشتراكي الرابع الذي يسقط أمام ميركل في الانتخابات بعد كل من المستشار السابق جيرهارد شرودر ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير ووزير المالية الألماني السابق بيير شتاينبروك.

في عام 2005، حصل تحالف ميركل على 2ر32% من أصوات الناخبين مقابل 2ر34% لصالح الحزب الاشتراكي بزعامة جيرهارد شرودر الذي فتح الطريق لاحقا أمام انتخابات جديدة بعد فشله في اقتراع للثقة، لتحل ميركل محله وتقود تحالفا يجمع بين المسحيين والاشتراكيين.

في عام 2009، مني شتاينماير بخسارة مؤلمة أمام ميركل عندما حصل حزبه الاشتراكي على أسوأ نتيجة آنذاك بـ23% لينسحب شتاينماير والحزب الاشتراكي إلى صفوف المعارضة وتشكل ميركل ائتلافا مع الحزب الديمقراطي الحر.

في عام 2013، رشح الحزب الاشتراكي، شتاينبروك الوزير السابق للمالية لينافس ميركل، لكنه خسر أمامها بـ7ر25% مقابل 5ر41%، ودخلت ميركل في ائتلاف مجددا مع الاشتراكيين بعدما مني الليبراليون بهزيمة مريرة أطاحت بهم إلى خارج البرلمان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل: سنعمل على معالجة "مخاوف" الناخبين بعد صعود حزب البديل

    أخبار

  • شولتس: لن أترأس الكتلة البرلمانة وسأركز على تجديد الحزب

    أخبار

  • شولتس يستبعد بشكل قاطع الدخول في ائتلاف مجددا مع تحالف ميركل

    أخبار

  • شولتس يعلن اعتزامه البقاء على رأس الحزب الاشتراكي وقيادة المعارضة

    أخبار

إعلان

8049655974.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته