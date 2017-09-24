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وصول 35 عائلة "مبعدة قسريا" من كركوك إلى ديالى العراقية

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مصراوي Masrawy

وصول 35 عائلة "مبعدة قسريا" من كركوك إلى ديالى العراقية

07:42 م الأحد 24 سبتمبر 2017

قائم مقام قضاء الخالص عدي الخدران

بغداد (أ ش أ)

أعلن قائم مقام قضاء "الخالص" عدي الخدران ، اليوم الأحد ، وصول 35 عائلة "مبعدة قسريا" من محافظة كركوك إلى إحدى قرى ناحية "العظيم" في محافظة ديالى العراقية.

وقال الخدران ، في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن 35 عائلة مبعدة من كركوك بشكل قسري وصلت اليوم إلى إحدى قرى ناحية "العظيم" شمال قضاء بعقوبة، مضيفا أنه تم إبعاد هذه العائلات بضغوط من قبل القوى الأمنية الكردية بشكل غير انساني.

وكشف الخدران أن العائلات المبعدة تم وضعها في إحدى القرى المحررة قرب ناحية "العظيم" لإجراء الترتيبات الأمنية والإدارية لتأمين نقلها إلى مناطقها وفق الآليات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، داعيا المركزية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف إبعاد العوائل عن كركوك نظرا لتداعياته على النسيج المجتمعي.

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