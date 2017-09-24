ميركل: سنعمل على معالجة "مخاوف" الناخبين بعد صعود حزب البديل

برلين - (د ب أ):

تعهدت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بالعمل على معالجة "مخاوف" الناخبين، الذين حولوا ولائهم إلى حزب البديل الألماني الشعبوي، وقالت إن حزبها المحافظ سيعمل على إعادتهم مجددا.

وقالت ميركل التي وصفت الحملة بأنها صعبة: "كنا نأمل في تحقيق نتيجة أفضل .. ستكون فترة تشريعية صعبة".

يذكر أن نتائج استطلاع، أجري بين الناخبين الألمان بعد خروجهم من المقار الانتخابية، كشف عن فوز واضح لتحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم الأحد، حصل التحالف على نسبة تراوحت بين 5ر32% و5ر33%، فيما حصل الحزب الاشتراكي على نسبة تراوحت بين 20 إلى 21%، فيما جاء حزب البديل كثالث أقوى حزب في ألمانيا بنسبة تأييد تراوحت بين 13 إلى 5ر13%.