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رئيس اتحاد الناشرين المصريين يوضح سبب إغلاق مكتبة البلد

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مصراوي Masrawy

رئيس اتحاد الناشرين المصريين يوضح سبب إغلاق مكتبة البلد

07:50 م الأحد 24 سبتمبر 2017

رئيس اتحاد الناشرين المصريين يوضح سبب إغلاق مكتبة البلد

كتبت- نسمة فرج:

قال عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن شرطة المرافق أغلقت مكتبة البلد، بسبب عدم حصولها على ترخيص بالعمل.

وكانت قوة أمنية أغلقت "مكتبة البلد" الكائنة بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية بوسط البلد.

وأضاف رئيس إتحاد الناشرين المصريين-في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أن قرار الإغلاق بسبب تصريح الفتح وليس بسبب حرية النشر أو لأن أي محل لابد أن يمتلك رخصة حتى لو كانت مكتبة، ولابد من القيام بالإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص.

كان مجد زهران، المسؤول بالمكتبة نشر عبر حسابه على "الفيسبوك" أن قوة أمنية قامت بمصادرة الكتب والأثاث ومحتويات المكتبة واحتجزت اثنين من العاملين.

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مصراوي Masrawy

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