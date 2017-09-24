أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأعلى للإعلام ينظم دورات لتغطية الانتخابات الرئاسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأعلى للإعلام ينظم دورات لتغطية الانتخابات الرئاسية

07:45 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الأعلى للإعلام ينظم دورات لتغطية الانتخابات الرئاسية

مكرم محمد أحمد

كتبت - هاجر حسني:

قال صالح الصالحي، مقرر لجنة التدريب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس اتفق على تنظيم لجنة التدريب لـ3 دورات تدريبية لمعايير التغطية الإعلامية في يناير المقبل، حول الانتخابات الرئاسية والدستور.

وأضاف الصالحي، لمصراوي، أن الندوات سأركز على تدريب الإعلاميين على ٥ نقاط منها: "مواد الدستور التي تنظم عملية الانتخابات، وكذلك الضوابط الإعلامية التي تحكم تغطية الاقتراع والعملية الانتخابية".

وأشار إلى أن المجلس تطرق إلى نص البيان الذي سيصدر من المجلس والذي يركز علي دور المرشحين وتوعية المجتمع بأهمية الانتخابات والقواعد والمعايير التي تلتزم بها وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات.

كانت لجنة إعداد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقدت اجتماعًا مهمًا لتحديد معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، تمهيدًا لصياغة بيان إلى الشعب المصري يؤكد التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون، فيما يستأنف المجلس اجتماعه غدًا الإثنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الأعلى للإعلام" يناقش معايير تغطية الانتخابات الرئاسية اليوم

    أخبار

  • ​الأعلى للإعلام: إعداد ميثاق شرف إعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية

    أخبار

  • شكاوى "الأعلى للإعلام" ترفع توصياتها للمجلس الأربعاء المقبل

    أخبار

  • تفاصيل مقترح خفض سن الزواج لـ 16 عامًا.. ومقدمه: "لا يخالف الدستور"

    أخبار

إعلان

d15293721d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته