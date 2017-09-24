الأعلى للإعلام ينظم دورات لتغطية الانتخابات الرئاسية

كتبت - هاجر حسني:

قال صالح الصالحي، مقرر لجنة التدريب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس اتفق على تنظيم لجنة التدريب لـ3 دورات تدريبية لمعايير التغطية الإعلامية في يناير المقبل، حول الانتخابات الرئاسية والدستور.

وأضاف الصالحي، لمصراوي، أن الندوات سأركز على تدريب الإعلاميين على ٥ نقاط منها: "مواد الدستور التي تنظم عملية الانتخابات، وكذلك الضوابط الإعلامية التي تحكم تغطية الاقتراع والعملية الانتخابية".

وأشار إلى أن المجلس تطرق إلى نص البيان الذي سيصدر من المجلس والذي يركز علي دور المرشحين وتوعية المجتمع بأهمية الانتخابات والقواعد والمعايير التي تلتزم بها وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات.

كانت لجنة إعداد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقدت اجتماعًا مهمًا لتحديد معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، تمهيدًا لصياغة بيان إلى الشعب المصري يؤكد التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون، فيما يستأنف المجلس اجتماعه غدًا الإثنين.