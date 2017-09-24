تنفيذ 121 حكما قضائيا وضبط 1350 مخالفة مرورية في الأقصر
تنفيذ 121 حكما قضائيا وضبط 1350 مخالفة مرورية في الأقصر
07:41 م الأحد 24 سبتمبر 2017
مديرية أمن الأقصر
الأقصر- محمد محروس:
شنت مديرية أمن الأقصر، بإشراف اللواء مصطفى صلاح الدين مدير الأمن، اليوم الأحد، حملة مكبرة بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 121 حكمًا قضائيا، وضبط 1350 مخالفة مرورية، و73 قضية متنوعة، و11 قضية تموينية.
حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
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