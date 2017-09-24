مصدر: إغلاق مداخل ومخارج جنوب القاهرة لضبط "متهم البساتين"

كتب - علاء عمران:

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إنه تم إغلاق مداخل ومخارج جنوب القاهرة؛ لتضييق الخناق على المتهم الذي هرب من الحراسة أثناء عرضه على نيابة البساتين، اليوم الأحد.

وأكد المصدر، أن المتهم "أحمد ع."، مقيم بمنطقة المعصرة، أمكن ضبطه في وقت سابق وبحوزته سلاح أبيض، لافتا بأنه غافل أفراد الحراسة أثناء عرضه على النيابة على ذمة قضية "إكراه على توقيع إيصالات أمانة".

وأوضح المصدر، أن فريق بحث على أعلى مستوى يباشر التحقيق في القضية، وجمع المعلومات، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن العاصمة، مشددا على أنه سيتم ضبطه خلال ساعات.