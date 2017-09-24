أمن القاهرة يطارد متهما هرب أثناء عرضه على نيابة البساتين
أمن القاهرة يطارد متهما هرب أثناء عرضه على نيابة البساتين
07:29 م الأحد 24 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - فتحي سليمان:
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها؛ لضبط متهم لاذ بالهرب بعدما غافل طاقم الحراسة أثناء عرضه على نيابة البساتين، اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني مسؤول، إن المتهم الهارب يدعى "أحمد ع."، مقيم بمنطقة المعصرة، أمكن ضبطه في وقت سابق على ذمة قضية "إكراه على توقيع إيصالات أمانة".
وأوضح المصدر، أن اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وجه بسرعة ضبط المتهم، وفتح تحقيق في كيفية هروبه.
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