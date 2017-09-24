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تخصيص 47 مليون جنيه لمشروعات خدمية بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تخصيص 47 مليون جنيه لمشروعات خدمية بالوادي الجديد

07:31 م الأحد 24 سبتمبر 2017

تخصيص 47 مليون جنيه لمشروعات خدمية بالوادي الجديد

لواء محمد سعد العدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز بار

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، افتتاح ووضع حجر أساس لمشروعات خدمية وتنموية بالمركز وقراه، باعتمادات 47 مليون و900 ألف جنيه، على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وقال رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، اللواء محمد سعد العدوي، إن برنامج احتفالات المركز بالعيد القومي في الثالث من أكتوبر المقبل، سيتضمن افتتاح وتشغيل جزئي لوحدة مرور بتكلفة إجمالية 2 مليون و600 ألف جنيه، وافتتاح 3 ملاعب رياضية "ترتان" في قرى جدة، وبغداد، والقصر القبلي بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف العدوي، أنه سيجري وضع حجر أساس مستشفى باريس المركزي على مساحة 40 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية كمرحلة أولى بلغت 40 مليون جنيه.

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