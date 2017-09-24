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إصابة أمين شرطة بطلق ناري بالخطأ في بني سويف

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مصراوي Masrawy

إصابة أمين شرطة بطلق ناري بالخطأ في بني سويف

07:24 م الأحد 24 سبتمبر 2017

إصابة أمين شرطة بطلق ناري بالخطأ في بني سويف

ارشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب أمين شرطة، في شرطة المرافق ببني سويف، اليوم الأحد، بطلق ناري عن طريق الخطأ، ونقل إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المستشفى الجامعي بوصول"عيد. ص. م" أمين شرطة، مصاب بطلق ناري في البطن، وتم حجزه تحت الملاحظة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

وتبين من تحريات اللواء ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية، أن المصاب كان يستقل دراجته البخارية في طريقه إلى منزله في قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف، وبالقرب من قرية شريف باشا تعرض لمطب صناعي أدى لسقوطه على الأرض، فخرجت طلقة من سلاحه الميري وأصابته في بطنه، ونقل للمستشفى الجامعي.

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