شولتس: لن أترأس الكتلة البرلمانة وسأركز على تجديد الحزب

برلين - (د ب أ):

أعلن مارتن شولتس، منافس المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على منصب المستشار، اعتزامه عدم تولي رئاسة الكتلة البرلمانية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان.

وكان شولتس أعلن في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، اعتزامه الاستمرار في منصبه كرئيس للحزب وذلك على الرغم من الخسارة التاريخية التي مني بها الاشتراكيون في الانتخابات البرلمانية اليوم، وفقا للتوقعات الأولية.

وقال شولتس في مقر الحزب في برلين:" لا أطمح لرئاسة الكتلة البرلمانية لكنني أركز تماما على تجديد الحزب".