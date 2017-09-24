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مجلس الأهلي ينعي زوجة مصطفى عبده

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مجلس الأهلي ينعي زوجة مصطفى عبده مجلس الأهلي ينعي زوجة مصطفى عبده

التحرير

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نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر زوجة الكابتن مصطفى عبده، نجم النادي السابق، والتي وافتها المنية اليوم الأحد.

و جاء نص البيان كالأتي:

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مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، والإدارة التنفيذية، وقطاع الكرة، وإدارة الإعلام، وجميع إدارات النادي، ينعون بمزيد من الحزن والأسى، زوجة الكابتن مصطفى عبده، نجم النادي السابق، والتي وافتها المنية اليوم الأحد، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “

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التحرير

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