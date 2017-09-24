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إيفونا: حظ سعيد للأهلي فى البطولة الإفريقية.. دائمًا في قلبي

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إيفونا: حظ سعيد للأهلي فى البطولة الإفريقية.. دائمًا في قلبي إيفونا: حظ سعيد للأهلي فى البطولة الإفريقية.. دائمًا في قلبي

التحرير

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هنأ الجابونى ماليك إيفونا، لاعب الأهلى السابق، القلعة الحمراء وزملائه السابقين فى الفريق بعد الفوز الذى حققه أمس أمام الترجى يهدفين مقابل هدف والتأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ونشر «إيفونا» صورة شخصية له على موقع الصور «إنسجرام» معلقًا عليها :-" لا تقلل أبدًا من البطل.. إن شاء الله سنفوز بنصف النهائى والبطولة الإفريقية".

وأضاف «إيفونا» : حظ سعيد لأصدقائى وعائلتى فى الاهلى.. دائمًا فى قلبى".

وكان الأهلى قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء الترجي أمس بملعب رادس، ضمن منافسات دور الـ8، ومن المقرر أن يلتقى بأحد المتأهلين من مباراة النجم الساحلي أمام أهلى طرابلس.

 

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التحرير

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