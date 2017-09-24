لجنة الحكام تتراجع عن شكوى إبراهيم حسن

التحرير

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كشف عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـ «التحرير»، أن أمين عمر الحكم الدولي، سيرسل تقرير لقاء الزمالك والمصري في الدوري يدويًا بسبب مشكلة في السيستم الإلكتروني باتحاد الكرة.

وقال عبدالفتاح إن اللجنة اتفقت على التراجع عن تقديم مذكرة ضد إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري بعدما كان هناك قرارًا بالتقدم بمذكرة ضده بسبب تحدثه عن أحقية المصري في الحصول على ضربة جزاء.

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ورأت اللجنة أن إبراهيم حسن لم يتجاوز فى حق أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصرى بعد انتهاء اللقاء، وبالتالي لايوجد ما يستوجب تقديم مذكرة ضده.