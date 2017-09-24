أبو جريشة يكشف أسباب عدم ثبات تشكيل الإسماعيلي

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أكد محمد محسن أبو جريشة مدرب فريق الإسماعيلى، أن هناك مقاييس فى اختيار تشكيل كل مباراة و يختلف من لقاء إلى أخر حسب طريقة لعب المنافس وفكر الجهاز الفنى فى التعامل معه.

وقال «جريشة» في تصريحات للموقع الرسمى للنادى الإسماعيلي، أن عمر جمال خرج من قائمة مباراة أمس أمام الأسيوطى ومن الممكن أن يكون أساسيآ فى اللقاء القادم لأن كل مباراة ولها طريقة لعب ونختار العناصر التى تستطيع تنفيذها فى الملعب.

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وأضاف «مدرب الإسماعيلي» أن حسنى عبدربه لم يكن اساسيًا فى مباراة المقاولون وبدأ أمس مباراة الأسيوطى لأن الجهاز الفنى يعلم جيدًا مدى التكتل الدفاعى الذى يلعب به المنافس لذلك تم الدفع بالقيصر لما يمتلكه من خبرات لفك هذه التكتلات وسط ملعب الأسيوطى وهو ماحدث بالفعل واستطاع أن يصنع الهدف الأول للإسماعيلى اليوم.

واختتم «أبوجريشة» حديثة مؤكدًا أن الفريق يحتاج لكل لاعب وجميع اللاعبين جاهزين للمشاركة لكن الجهاز الفنى هو من يحدد العناصر التى يحتاجها لكل مباراة ومتى يتم الدفع باحد اللاعبين أو استبعاد اخر.