شولتس يستبعد بشكل قاطع الدخول في ائتلاف مجددا مع تحالف ميركل
شولتس يستبعد بشكل قاطع الدخول في ائتلاف مجددا مع تحالف ميركل
07:09 م الأحد 24 سبتمبر 2017
مارتن شولتس
برلين - (د ب أ):
استبعد مارتن شولتس، منافس المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على منصب المستشار، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشكل قاطع دخول حزبه مجددا في ائتلاف مع تحالف ميركل المسيحي.
جاءت هذه التصريحات لشولتس، مساء اليوم الأحد، في مقر الحزب في برلين، بعد أن أظهرت التوقعات الأولية أن الحزب الاشتراكي مني بخسارة تاريخية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم.
وقال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي إن " من الواضح تماما أن تكليف الناخبين لنا هو تولي مهام المعارضة".
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