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شولتس يعلن اعتزامه البقاء على رأس الحزب الاشتراكي وقيادة المعارضة

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مصراوي Masrawy

شولتس يعلن اعتزامه البقاء على رأس الحزب الاشتراكي وقيادة المعارضة

07:06 م الأحد 24 سبتمبر 2017

شولتس يعلن اعتزامه البقاء على رأس الحزب الاشتراكي وقيادة المعارضة

مارتن شولتس

برلين - (د ب أ):

أعلن مارتن شولتس، الذي نافس المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على منصب المستشار في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد ، اعتزامه البقاء في رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وقيادة المعارضة في البلاد.

جاءت هذه التصريحات لشولتس، مساء اليوم الأحد، في مقر الحزب في برلين، بعد أن أظهرت التوقعات الأولية أن الحزب الاشتراكي مني بخسارة تاريخية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم.

يذكر ان نتائج استطلاع، أجري بين الناخبين الألمان بعد خروجهم من المقار الانتخابية، كشف عن فوز واضح لتحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم الأحد.

حيث حصل تحالف ميركل المسيحي على نسبة تراوحت بين 5ر32% و5ر33%، فيما حصل الحزب الاشتراكي على نسبة تراوحت بين 20 إلى 21%.

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