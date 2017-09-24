مواجهات بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا ومنتقديه في برلين
مواجهات بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا ومنتقديه في برلين
07:04 م الأحد 24 سبتمبر 2017
الانتخابات الألمانية
برلين - (د ب أ):
حدثت مواجهات بين المئات من أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني ومنتقديه في ساحة ألكسندر بلاتس بوسط برلين بعدما أظهرت توقعات بشأن الانتخابات الألمانية دخول حزب البديل إلى البرلمان للمرة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الأولية التي أجريت في أعقاب التصويت في الانتخابات الألمانية أظهرت أن حزب البديل جاء كثالث أقوى حزب في ألمانيا بنسبة تأييد تراوحت بين 13 إلى 5ر13%.
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