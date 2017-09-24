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البديل من أجل ألمانيا: سنطارد السيدة ميركل

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مصراوي Masrawy

البديل من أجل ألمانيا: سنطارد السيدة ميركل

07:02 م الأحد 24 سبتمبر 2017

البديل من أجل ألمانيا: سنطارد السيدة ميركل

ألكسندر غاولاند

القاهرة (مصراوي)
أعرب حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة الأحد أنه سيطارد المستشارة أنغيلا ميركل الذي فازت بولاية رابعة في الانتخابات العامة التي جرت اليوم.

وقال مرشح الحزب ألكسندر غاولاند في تصريحات نقلتها دويتشه فيله "سنطارد السيدة ميركل."

وأعرب الحزب اليميني الشعبوي عن سعادته بدخول البرلمان بعد أن حل البديل من أجل ألمانيا في المرتبة الثالثة في الانتخابات وفقا للنتائج الأولية.

وانتقدت فراوكه بيتري، رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا، في وقت سابق اليوم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحدة.

وكتبت في تغريدة لها على تويتر: "أيها الرفاق، يجب أن تفهموا أخيراً أن التوجه اليساري في ألمانيا انتهى اليوم".

أتت تغرديتها رداً على تغريدة سابقة لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس، وصف فيها حزب البديل من أجل ألمانيا باليميني المتطرف وأنه "يجب ألا يكون بين أحزاب البرلمان الألماني "بوندستاج".

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