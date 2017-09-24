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القبض على متهمين اثنين بحرق منزل في بني سويف

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مصراوي Masrawy

القبض على متهمين اثنين بحرق منزل في بني سويف

07:01 م الأحد 24 سبتمبر 2017

القبض على متهمين اثنين بحرق منزل في بني سويف

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

ألقت وحدة مباحث مركز الواسطى شمال بني سويف، القبض على متهمين في حرق منزل، وإطلاق أعيرة نارية لترويع المواطنين، اليوم الأحد، بقرية إدريجة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد ببلاغ اتهام من "عليا. ع. س" 32 عامًا، ربة منزل، لـ6 اشخاص بحرق منزلها بالكامل، وإضرام النيران فيه وتهديد الأهالي بالأسلحة النارية.

واتهمت المبلغة كلًا من "جمال. ا. ع"، و"كمال. ح. ب" تم ضبطهم، و"محمود. ع"، و"عبداللطيف. م. ع"، و"سعيد. م. ع"، و"مصطفى. ا. ع"، جميعهم هاربين.

وتبين من التحريات الأولية، أن 3 أشخاص أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة آلية كانت بحيازتهم أمام منزل المجني عليها، وأقدم 3 آخرون على حرق المنزل.

كما تبين من التحريات، أن هناك خلافات بين المجني عليها والمتهمين، وأنها لاذت بالفرار مع 3 من ابنائها قبل قبل احتراق منزلها.

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