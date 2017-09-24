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إخماد حريق كابلات كهرباء تغذي "السلام 2" بالسويس

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق كابلات كهرباء تغذي "السلام 2" بالسويس

07:00 م الأحد 24 سبتمبر 2017

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس، على حريق شب في أحد الكابلات الرئيسية المغذية لمدينة السلام 2، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى العميد محمد نبيل مدير إدارة الدفاع المدني، إخطارًا مساء اليوم الأحد، يفيد بنشوب حريق في كابلات كهرباء ممتدة من محول كهرباء بمدينة السلام 2، بالمنطقة المتاخمة لطريق " إيران".

وانتقلت على الفور سيارتين إطفاء مجهزتين بخزان لمادة الفوم العازلة للهواء، وباستخدام طفايات ثاني أكسيد الكربون، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، في الكابل نتيجة قصور في توصيل اللحامات.

وعقب إخماد الحريق توجه فنيو شركة توزيع الكهرباء لإصلاح العطل عقب فصل التيار.

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