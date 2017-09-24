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محافظ الدقهلية ينفي انتشار التهاب الجلد والجدري بين الماشية

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية ينفي انتشار التهاب الجلد والجدري بين الماشية

06:53 م الأحد 24 سبتمبر 2017

محافظ الدقهلية ينفي انتشار التهاب الجلد والجدري بين الماشية

الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية- رامي القناوي:

نفى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، وجود أي حالات إصابة بين الماشية والأغنام بمرض التهاب الجلد والجدري.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، أن مديرية الطب البيطري حصنت 23 ألف رأس ماشية، لمواجهة انتشار المرض.

وقال الشعراوي، إنه جرى التحصين ضد مرض الجلد العقدي لـ18114 من الأبقار، وجدري الأغنام لـ4972 في إطار الحملة القومية لاستكمال التحصين التي بدأت يوم 13 سبتمبر الجاري وحتى أمس السبت.

وشدد المحافظ، على استمرار مراقبة المزارع والأسواق وأماكن تجمع الماشية ومتابعة وجود أي حالات اشتباه وتطهير أسواق الماشية، وعقد ندوات توعية لأصحاب المزارع والمربين لتعريفهم بأهمية التحصينات والأمراض الوبائية، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن واعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للدواجن ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها والعمل على تنمية الثروة الحيوانية.

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