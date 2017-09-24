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طارق شوقي: مليار جنيه انخفاضا في ميزانية "التعليم" عن العام الماضي

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مصراوي Masrawy

طارق شوقي: مليار جنيه انخفاضا في ميزانية "التعليم" عن العام الماضي

06:53 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، إن ميزانية الوزارة انخفضت العام المالي الحالي، بمليار جنيه عن العام الماضي.

وأوضح "شوقي"، في تصريحات له خلال لقاء محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة، أن الوزارة حصلت على 80 مليار جنيه بميزانية هذا العام، منهم 68 مليار جنيه رواتب للعاملين، و7 ملايين فقط لهيئة الأبنية التعليمية.

وحول تحسين دخل المعلم، قال الوزير إنهم يحتاجون إلى 8 مليارات جنيه لزيادة رواتب المعلمين، بمقدار 500 جنيه فقط، مضيفًا أن لجنة التعليم بمجلس النواب، هددت بالاستقالة لمساندة مطالب المعلمين، وأن الوزارة عرضت على رئيس الجمهورية خطة لتطوير دخل المعلم خلال 3 سنوات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم إنشاء إدارة لتنمية المواهب والعلاقات مع الخريجين سيتم من خلالها للتواصل مع الخريجين لمساعدة مدرستهم التي تخرجوا منها واستغلال أصول الوزارة غير المستغلة، حيث أن هناك على سبيل المثال 30 أصلًا على ضفة النيل بجانب استغلال أسوار المدارس في مشروعات استثمارية.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخاصة بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية، أعقبه افتتاح المبنى الجديد بمدرسة القناة الإعدادية بنات، ثم تفقد العملية التعليمية بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، ثم اختتم جولته بتفقد تدريب طلاب المدارس الفنية بمصنع الضفائر للسيارات وآخر للملابس الجاهزة.

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