زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل: من حق التحالف تشكيل الحكومة المقبلة

برلين - (د ب أ):

أعلن فولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي بقيادة المستشارة انجيلا ميركل، أن من حقه تحالفه تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة.

يذكر أن التوقعات الأولية أشارت إلى أن تحالف ميركل حصل في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت اليوم الأحد ،على أعلى نسبة من أصوات الناخبين، وذلك على الرغم من التراجع الكبير في هذه النسبة مقارنة بما كان التحالف قد حصل عليه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2013.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال كاودر إن التحالف كان يأمل في الحصول على نتيجة أفضل، لكنه على أية حال قد حقق الهدف من الانتخابات.

وأضاف كاودر أن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (طرفا التحالف المسحي) هما أقوى الأحزاب في ألمانيا، وتابع أن الكتلة البرلمانية للتحالف هي الأقوى.

وتابع كاودر تصريحاته قائلا إن التحالف المسيحي وصل إلى أهداف تتمثل في " أن نمتلك نحن التكليف بتشكيل الحكومة ،وألا يمكن تشكيل حكومة في مواجهتنا، وأن ميركل ستظل هي المستشارة".