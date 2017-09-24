الانتخابات الألمانية: ميركل تفوز بولاية رابعة... بث مباشر
الانتخابات الألمانية: ميركل تفوز بولاية رابعة... بث مباشر
06:49 م الأحد 24 سبتمبر 2017
المستشارة أنغيلا ميركل
القاهرة (مصراوي)
أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الألمانية، وأظهرت النتائج الأولية فوز المستشارة أنغيلا ميركل بولاية رابعة بعد إقرار منافسها الرئيسي مارتن شولتز بالخسارة.
وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة في المرتبة الثالثة.
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