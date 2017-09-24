«التعبئة والإحصاء»: ارتفاع عدد سكان مصر إلى 93.5 مليون

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء استمرار ارتفاع عدد السكان حتى شهر أغسطس الماضى، والذى سجل 93.6 مليون نسمة، فيما أعلنت الساعة السكانية، اليوم الأحد أن اجمالي عدد سكان مصر وصل إلى 93.5 مليون نسمة، ما يشير إلى ارتفاع عدد الوفيات خلال الأسابيع الماضية عن عدد المواليد، والذى أدى لانخفاض عدد السكان، الآن، عن الرقم الذى سجله شهر أغسطس الماضى.

كما جاء في احصائية الجهاز عبر النشرة المعلوماتية انخفاض عدد المواليد والوفيات خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، حيث تراجع عدد المواليد فى يونيو 2017 إلى 194.7 ألف مولود، مقابل 199.6 ألف فى شهر يونيو من العام السابق، كما تراجع عدد الوفيات على 40.6 ألف متوف، مقابل 44.9 ألف، وارتفع عدد السكان الذكور والإناث خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بمثيله من العام السابق، حيث بلغ عدد السكان الذكور فى أغسطس 2017 نحو 47.8 مليون نسمة مقابل 46.8 مليون نسمة فى أغسطس 2016، فيما بلغ عدد السكان الإناث 45.8 مليون نسمة، مقابل 44.7 مليون نسمة.

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منذ نهاية شهر يوليو الماضى، بدأت الساعة السكانية تعمل بنظام "التحديث اللحظى" والمرتبط بعدد المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية لحظيًا، وهو ما يعنى أن الرقم الذى تعلنه الساعة بشكل لحظى قد يزيد أو يقل وفقًا لعدد المواليد والوفيات بالجمهورية، حيث يختلف هذا النظام عن سابقه، بأن النظام السابق لعمل الساعة السكانية كان يعتمد على معدل الزيادة الطبيعية سنويًا، والذى كان يزيد عدد السكان 4 أفراد فى الدقيقة، بينما النظام الحالى هو أكثر دقة.