​رئيس الوزراء يبحث آخر تطورات المشروع القومي للطرق

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة ما تم انجازه في المشروع القومي للطرق وذلك بحضور وزيري السياحة والنقل ومحافظ السويس ورئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس شركة المقاولين العرب.

وأكد الدكتور عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن هناك 6 مشروعات بتكلفة ١٢ مليار جنيه سيتم لانتهاء منها خلال عام ونصف، مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز حوالي ٧٠٪ من المشروعات الستة بحلول العام الجاري.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المشروعات التي يجري تنفيذها تشمل الطريق الصحراوي الغربي في المرحلة الأولى منه والتي تنتهي خلال عام ونصف وبتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، وهو طريق منفذ من خلال وجود الانفاق، بالإضافة إلى طريق "سفاجا- أسيوط" بتكلفة ٤٥٠ مليون جنيه.

وأشار إلى استكمال طريق السويس وزيادة عدد حاراته، والمشروع الرابع يتمثل في ربط نفق الشهيد أحمد حمدي مع طريق السويس لسرعة نقل الحركة من السويس، وإنشاء طريقين يمين ويسار الطريق للنقل فقط، والطريق الأخير من سفاجا إلى مرسى علم لتطويره.